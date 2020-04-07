شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا والاجمالى يرتفع إلى 623 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 623، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت "النقابة العامة للحرس الوطني"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بثكنة الحرس الوطني بالعوينة لشخص تابع لورشة الحماية المدنية، وأضافت النقابة، من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنّ "المصاب شعر بارتفاع في درجة حرارة جسمه فتحول إلى المصحة، وقد تولى الإطار الطبي وشبه الطبي التعامل مع وضعيته الصحية، وتم عزله في غرفة العزل التي تمت تهيئتها سابقا لمثل هذه الحالات".

وأفادت بحسب "وات" أنه تم إخضاع المريض إلى تحليل سريع تبين انه إيجابي، ويتم إجراء تحاليل للذين كان لهم اتصال مباشر بالمريض.

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وقال هشام المشيشى وزير الداخلية التونسى، إن مرضى فيروس كورونا الذين لا يلتزمون بالحجر الصحى، سيواجهون تهمة القتل على وجه الخطأ، وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات وإيقاف الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجر الصحى وذلك لمنع انتشار العدوى.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تابع الوزير، "أى شخص لا يحترم الحجر الصحى فهو بالضرورة سيتسبب فى انتقال العدوى من شخص لآخر، لافتا إلى أن العدوى من الممكن أن ينجر عنها الوفاة".

وقال الوزير، إن "مرضى فيروس كورونا الذين لا يلتزمون بالحجر، يواجهون تتبعات بمقتضى المجلة الجزائية وتوجه لهم تهمة القتل على وجه الخطأ فى صورة تسبب العدوى فى وفاة شخص".