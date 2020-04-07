اليمن.. الحكومة تتهم الحوثيين بتهجير 11 ألفا من "الجوف"

علي عويضة/ الخليج 365

اتهمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، جماعة الحوثي، بتهجير 11 ألف شخص من مدينة الحزم التابعة لمحافظة الجوف (شمال) بعد سيطرتهم عليها قبل نحو شهر.

جاء ذلك بحسب تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف محاذية للسعودية (حكومي)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

وأضاف التقرير الحوثيين حرموا إلى جانب ذلك 31 ألف طالب من مواصلة التعليم، وأوقفوا 5 آلاف معلم عن التدريس، في مدينة الحزم والمديريات المجاورة لها.

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ووفق التقرير، "تسبب الحوثيون بنزوح 7 آلاف أسرة إلى محافظة مأرب (شرق)، وتعثر 126 أسرة في الصحراء، وتعرض 219 أسرة للسرقة والنهب من قبل خلايا وعناصر حوثية، أثناء النزوح".

ولم يتسن الحصول على تعليق من جماعة الحوثي حول ما ذكره التقرير الحكومي.

وسيطر الحوثيون مطلع مارس/ آذار الماضي على مدينة "الحزم" مركز محافظة الجوف المحاذية للسعودية، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية استمرت لأيام.

ومؤخرا، اشتدت حدة المعارك في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، عقب التقدمات التي أحرزها الحوثيون في مديرية نهم شرقي صنعاء ومحافظة الجوف المحاذية للسعودية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.