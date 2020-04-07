القره داغي يطالب بالإفراج فورًا عن كل المظلومين بسجون "العرب"

الخليج 365
طالب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي، الثلاثاء، بـ"الإفراج الفوري عن كل السجناء المظلومين" في سجون من وصفهم بـ"الطغاة العرب".
وقال القره داغي، في تدوينة عبر حسابه بـ"تويتر": "نطالب بالإفراج الفوري عن كل السجناء المظلومين في سجون الطغاة العرب وخاصةً المعتقلون السياسيون".
وأضاف أن بين هؤلاء السجناء "علماء دين نحتاج لعظاتهم وأطباء وممرضون نحتاج لجهودهم وغيرهم من الطاقات المحبوسة في سجون الظالمين".
وختم تدوينته بالقول: "اللهم لا تُهلكنا بما فعل الطغاة والظلمة".
وتأتي مطالبة القرده داغي في وقت تشهد فيه الدول العربية، وكافة دول العالم، تفشيًا لفيروس كورونا، ما أظهر نقصًا في الكوادر الطبية والتمريضية بالعديد من الدول.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليون و411 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 81 ألفًا، وتعافى أكثر من 300 ألف، وفق موقع "worldometers".
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