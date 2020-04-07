القره داغي يطالب بالإفراج فورًا عن كل المظلومين بسجون "العرب"

الخليج 365

طالب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي، الثلاثاء، بـ"الإفراج الفوري عن كل السجناء المظلومين" في سجون من وصفهم بـ"الطغاة العرب".

وقال القره داغي، في تدوينة عبر حسابه بـ"تويتر": "نطالب بالإفراج الفوري عن كل السجناء المظلومين في سجون الطغاة العرب وخاصةً المعتقلون السياسيون".

وأضاف أن بين هؤلاء السجناء "علماء دين نحتاج لعظاتهم وأطباء وممرضون نحتاج لجهودهم وغيرهم من الطاقات المحبوسة في سجون الظالمين".

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وختم تدوينته بالقول: "اللهم لا تُهلكنا بما فعل الطغاة والظلمة".

وتأتي مطالبة القرده داغي في وقت تشهد فيه الدول العربية، وكافة دول العالم، تفشيًا لفيروس كورونا، ما أظهر نقصًا في الكوادر الطبية والتمريضية بالعديد من الدول.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليون و411 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 81 ألفًا، وتعافى أكثر من 300 ألف، وفق موقع "worldometers".

والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو مؤسسة إسلامية خاصة مستقلة، مقرها الدوحة، وتضم أعضاء من كافة دول العالم، وتركز رسالتها على توحيد جهود العلماء لتبليغ رسالة الإسلام بمنهجية وسطية واعتدال، والتعريف بالقضايا الإنسانية العادلة، وفق الموقع الإلكتروني للاتحاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.