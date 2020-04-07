كورونا.. 10 وفيات بالمغرب ترفع الحصيلة إلى 90

مراسلون/ الخليج 365

ارتفع مساء الثلاثاء، أعداد ضحايا فيروس كورونا في المغرب والأردن والصومال، كما سجل البلدان حالات تعافي وفق مصادر رسمية.

وأعلنت الصحة المغربية، ارتفاع عدد الوفيات إلى 90، عقب تسجيل 10 حالات جديدة.

وأوضح محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة، في تصريح صحفي، أن "عدد المصابين بكورونا بلغ 1184، بعد تسجيل 64 حالة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة".

وأعلن اليوبي أن الفترة ذاتها سجلت تماثل 12 حالة جديدة للشفاء، ما رفع عدد المتعافين إلى 93 شخصا.



وفي 3 مارس/آذار الماضي، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

من جانبه سجل الأردن، 12 حالة شفاء من كورونا، ليرتفع عددهم إلى 138، و4 إصابات جديدة، رفعت الإجمالي لـ 353.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، لوزير الصحة سعد جابر، ومتحدث الحكومة أمجد العضايلة، ومدير عمليات خلية الأزمة العميد مازن الفراية.



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وقال جابر "تم تسجيل 4 إصابات جديدة في المملكة، حالتان منهما لمخالطين، وحالتان لم نعرف سبب إصابتهما، ليصبح الإجمالي 353، توفي منهم 6".



واستدرك "تم خروج 12 مصابا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليرتفع العدد إلى 138، فيما بقي 209 مصابين يتلقون العلاج".



وأشار المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة إلى أن الحكومة "تدرس إعادة بعض القطاعات للعمل بشكل تدريجي".



أما مدير عمليات خلية الأزمة العميد مازن الفراية، فقال: "تم تصنيف بناية في حي الجامعة (العاصمة عمان)، كبؤرة ساخنة، وتم عزلها وتطهيرها".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الصومالية، تسجيل ثامن إصابة بالفيروس، حسب تغريدة بتويتر.



وفق الوزارة، "تم تسجيل إصابة جديدة لمواطن (55 عاما) لم يغادر البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 8 مصابين بينهم أجنبيان".



وأضافت: "الحالة هي الأولى من نوعها، بينما كانت الحالات الأخرى لمواطنين أو أجانب قدموا من الخارج".



وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و397 ألفا، توفي منهم أكثر من 80 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 298 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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