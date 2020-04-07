"كورونا" يثير أعمال شغب في سجن لبناني

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أضرم عشرات السجناء، الثلاثاء، النار بفراشهم في سجن "القبة" بمدينة طرابلس، شمالي لبنان، مطالبين بإصدار عفو عام عنهم، في ظل جائحة كورونا.

وأفادت مراسلة الخليج 365 بتوافد أهالي السجناء إلى مدخل السجن، للاطلاع على أوضاع أبنائهم المحتجين داخله.

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وتكتظ السجون اللبنانية بنزلاء موقوفين ومحكومين في دعاوى جنائية، ويطالبون بإقرار قانون للعفو العام، في ظل مخاوف من انتشار "كورونا" داخل الزنزانات.

ويوجد في لبنان 19 سجنًا للرجال و4 للنساء، إضافة إلى واحد للأحداث يضم ذكورًا وآخر يضم فتيات، وهي كلها تحت رقابة وزارة العدل.

وسجل لبنان، حتى الأربعاء، 520 إصابة بكورونا، بينها 17 وفاة، بينما أصاب الفيروس إجمالًا أكثر من مليون و397 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 80 ألفًا، وتعافى أكثر من 298 ألفًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.