بالفيديو .. “التركي” المملكة اتخذت قراراً بإعادة التوازن لسوق النفط العالمي

أكد الدكتور ماجد التركي , بأن المملكة اتخذت قراراً بإعادة التوازن لسوق النفط العالمية , من خلال ضخ كميات من الوقود للسوق.

وأضاف التركي خلال مداخلة له على قناة “روتانا خليجية” , بأن المملكة ليست مستفيد من هذا القرار على المدى القريب , ولكن السوق النفطي مستفيد على المدى الاستراتيجي بإعادة المنتجين الرئيسين لطاولة الاجتماع.

ونوه الدكتور ماجد التركي , بأن المملكة طرحت فكرة تخفيض سعر النفط بحد معين والروس رفضو بحجة مساعدة المنتجين الصغار.

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