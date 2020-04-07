واتساب يوجه ضربة قاصمة لمروجي الشائعات والأكاذيب حول كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب- وكالات:

لا يزال تطبيق واتساب، يحتل صدارة شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والأكاذيب والأخبار المغلوطة والمعلومات المضللة.

وفي مواجهة ذلك، أعلنت واتساب عن إجراء جديد يفرض قيودا صارمة صارم على إعادة توجيه الرسائل، بحيث إذا تلقى المستخدم رسالة معاد توجيهها بشكل متكرر – أكثر من 5 مرات – فلن يتمكن بموجب القيود الجديدة من إرسالها إلا إلى محادثة واحدة في كل مرة.

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وحسب بيان الشركة، فإن هذا الإجراء يستهدف تقليل السرعة التي تنتقل بها المعلومات عبر واتساب خاصة المعلومات الخاطئة المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت واتساب في بيانها: "شهدنا زيادة كبيرة في عمليات إعادة التوجيه التي أخبرنا المستخدمون أن هناك إفراطا في استغلالها ويمكن أن تساهم في انتشار المعلومات الخاطئة، ونعتقد أنه من المهم إبطاء انتشار هذه الرسائل لإبقاء واتساب مكانًا للمحادثة الشخصية".

وفي الماضي، كان بإمكان مستخدم واتساب، إعادة توجيه رسالة واحدة إلى نحو 256 شخصًا بنقرات قليلة، ما تسبب في وصم التطبيق بأنه منصة لنشر وترويج الأكاذيب واضطرت واتساب في عام 2018 بتجربة فرض قيود على عدد مرات إعادة توجيه الرسالة.