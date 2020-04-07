الخارجية العراقية: 18 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا لعراقيين بدول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسجيل 18 إصابة جديدة و3 حالات وفاة لأبناء الجاليات العراقية فى العالم، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية "نينا".

من جهتها أكدت السفارات العراقية فى هذه البلدان أنها تبذل أقصى جهدها فى متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية.

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