الصحة التونسية تدعو للتبرع لتجهيز قاعة ألعاب رياضية بأسرة حال تفشى كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت لجنة الإدارة والتصرف في الهبات والتبرعات لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء، المتبرعين من أشخاص طبيعيين وشركات ومكونات المجتمع المدني إلى التبرع بـ 250 سرير استشفائي لتجهيز صالة ألعاب قوى بأسرة تكافح تفشى فيروس كورونا.

ولم يتمالك وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكي نفسه، خلال الندوة الصحفية المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية المنعقد الآن، وبكى الوزير التونسى وهو يحث المواطنين على الالتزام بالحجر الصحى، وبقواعد الحماية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وقال المكي بحسب وكالة أنباء تونس متأثرا ''هذه قضية أمن قومي بإمتياز.. كل الوزارات تجتهد بروح الحب لهذا الشعب.. لكن وجب الإلتزام من الجميع.. لا تتركوا فئة صغيرة تعصف بجهد شعب ومؤسساته''، واستطرد ''هذه دموع قوة وليست دموع ضعف.. سنظل نعمل إلى آخر رمق".

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وأكد وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكي أنه تم رصد تحسن لا بأس به مع بداية تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، إلا أنه وبعد أيام قليلة تم تسجيل تراجع كبير في نسبة الوعي لدى المواطنين، من خلال عدم الالتزام بالحجر الصحي الشامل في أغلب مناطق البلاد.

وقال المكي أن مصالح وزارة الصحة التونسية متخوفة جداً من إمكانية فقدان النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن السبب الرئيسي وراء تدهور الوضع الصحي في البلاد وتزايد حالات العدوى يعود أساساً إلى تكتم بعض المواطنين عن اصابتهم بالفيروس ورفضهم التنقل للإقامة في المستشفيات.