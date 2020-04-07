الصحة السورية: إجمالى إصابات كورونا حتى اليوم 19.. وشفاء 3 حالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في البلاد حتى اليوم هي 19 إصابة، شفي منها 3، فيما توفي شخصان.
وفي سياق متصل، جهزت الصحة السورية 14 مركزا للعزل الطبي في مختلف المحافظات مزودة بكل مستلزمات العناية بالمرضى والحماية للكوادر الطبية والفنية.
من جهتها، قررت وزارة الداخلية السورية منح مكافأة مالية يومية مقدارها 600 ليرة سورية لكل فرد من كوادر قوى الأمن الداخلي القائمين على تنفيذ قرار حظر التجول، ضمن الجهود الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا.
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