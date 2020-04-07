شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يحيى الطواقم الطبية التى تواجه فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، التحية للطواقم الطبية والعاملين بقطاع الصحة، على جهودهم في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكتب ولد الغزواني، في تغريدة له على حسابه في تويتر، اليوم الثلاثاء، ” في يوم الصحة العالمي أحيي طواقمنا الطبية والعاملين بقطاع الصحة، على جهودهم في التصدي لوباء كورونا المستجد”.

وأضاف الرئيس الموريتاني أنه يثمن “شجاعتهم وتفانيهم في خدمة مجتمعهم، في هذا الظرف الحساس”، مشيرا إلى أن “التضحيات التي يقدمونها، بالتنسيق مع كل القطاعات تستحق التشجيع والدعم”.

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وكانت إدارة موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » قد وثقت أمس الاثنين حساب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على الموقع، وانضم غزواني لتويتر في شهر ديسبمر من العام الماضي، وكانت أول تغريدة له في الثاني فبراير حول زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتابعٌ حساب ولد الغزواني على تويتر عدد من الرؤساء والشخصيات الدولية، من بينهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد، والرئيس السنغال ماكي سال، والرئيس المالي إبراهيما بوبكر كيتا، والرئيس الإيفواري آلاسان واتارا، والرئيس البوركينابي روش كابوري، والرئيس النيجيري محمدو بخاري، والرئيس الغيني آلفا كوندي.