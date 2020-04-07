دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل لديك حساب على تويتر؟ عليك الحذر إذا كنت تستخدم هذا المتصفح

حذرت شركة تويتر من وجود ثغرة تقنية في متصفح فايرفوكس والتي قد تؤدي إلى تعريض بيانات مستخدمي موقعها إلى خطر شديد.

ثغرة خطيرة على فايرفوكس تهدد مستخدمي تويتر

ووفقاً لما جاء في تقارير تقنية، فإن هذه الثغرة موجودة في برمجيات المتصفح الشهير، حيث تؤدي إلى تخزين بيانات مستخدمي تويتر بشكل مؤقت في خوادم متصفح فايرفوكس، وهو الأمر الذي قد يستغله قراصنة الإنترنت للوصول إلى بيانات المستخدمين والاستيلاء عليها.

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وقالت التقارير أنه من ضمن المعلومات المهمة التي قد يصل إليها القراصنة بيانات متعلقة بالرسائل المرسلة والمستقبلة بين مستخدمي تويتر، وكذلك بيانات تتعلق بالملفات المرسلة عبر DMs، وأيضاً بيانات تتعلق بملفات التعريف الخاصة بمستخدمي تويتر.

كيف تحمي بياناتك إذا كنت تستخدم فايرفوكس؟

ونصح خبراء في التقنيات باتباع عدة خطوات مهمة من شأنها توفير حماية أكبر لبيانات المستخدمين أثناء استعمالهم متصفح فايرفوكس، والتي جاءت كما يلي:التوجه إلى قائمة الإعدادات في المتصفح، ثم الضغط على خيار الخصوصية والأمان privacy & security بعد ذلك يتم الضغط على خيار cookies and site date، واختيار مسح البيانات clear data

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متصفحات الويب الأكثر شيوعاً

وفي سياق آخر، فقد شهدت الفترة الأخيرة تراجع متصفح فايرفوكس في قائمة متصفحات الويب الأكثر شيوعاً لأجهزة سطح المكتب، بعدما أزاحه من هذا المركز متصفح مايكروسوفت إيدج.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن حصة مايكروسوفت إيدج السوقية بلغت 7.59% خلال شهر مارس الماضي، في مقابل 7.19% لصالح فايرفوكس، بينما كانت الصدارة بفارق كبير لصالح متصفح غوغل كروم، الذي يملك حصة سوقية تبلغ 68.5%.المزيد:

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