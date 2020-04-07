كتب- وكالات:
حذرت شركات الأمن الإلكتروني، من استحالة إزالة البرمجية الخبيثة التي تهاجم الأجهزة والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.
وقالت تقارير تقنية إن التروجان سيئ السمعة xHelper Trojan أصاب أكثر من 55 ألف هاتف ذكي حول العالم حتى مارس الماضي، ولا تزال الهجمات مستمرة.
وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، يقوم التروجان xHelper بعد تثبيته بإطلاق سلسلة من عمليات التنزيل لملفات خبيثة أخرى، بينها أحد الملفات المعروفة باسم Triada، الذي يتيح الوصول إلى جذر نظام التشغيل في الهاتف المصاب، الأمر الذي يجعل إزالة xHelper صعبة للغاية، لأن البرمجية الخبيثة المثبتة في مجلد النظام تعيد تثبيت التطبيقات المحذوفة، وعلاوة على ذلك، يجري تصنيف جميع الملفات التي تنسخها البرمجية الخبيثة إلى مجلدات الهاتف بأنها غير قابلة للتغيير، ما يعني عجز المستخدمين، حتى البارعين منهم، عن حذفها.
ونظرًا لأن إزالة xHelper تكاد تكون مستحيلة، يجب على مستخدمي الأجهزة العاملة بالنظام أندرويد أن يظلّوا يقظين بشأن ما يجري تنزيله على هواتفهم وأن يستخدموا برمجيات أمنية قوية للأجهزة المحمولة، كما أن فرص مواجهة هذه البرمجية الخبيثة تنخفض كثيرًا عند الحرص على تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية المعتمدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير: فيروس خطير يضرب هواتف الأندرويد.. وإزالته مستحيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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