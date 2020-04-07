شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يسقط طائرة استطلاع تابعة للحوثيين بصعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقط الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيا الحوثى فى سماء مديرية باقم بمحافظة صعده.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكرى قوله إنه تم استخراج إحداثيات من ذاكرة تخزين الطائرة "الهارد" كانت تقوم بتسجيلها وإرسالها لمركز القيادة بغرض شن عمليات معادية ضد مواقع الجيش اليمنى.

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