شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: شفاء وزير النقل والماء من فيروس"كورونا" ومغادرته المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تماثل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المغربى عبد القادر اعمارة، للشفاء من فيروس "كورونا" المستجد، والذى اكتشفت إصابته به عقب عودته من مهام رسمية فى دول أوروبية.

المسؤول الوزارى غادر المستشفى، والذي دخل إليه الأسبوع الماضي بعد تدهور وضعه الصحي، حيث كان في ببيته عقب اكتشاف إصابته بـ"كوفيد 19".

وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت للوزير خلو جسمه من فيروس كورونا المستجد، ليتقرر السماح له بمغادرة المستشفى والعودة لبيته.

وكانت الوزارة أصدرت بيانا أعلنت فيه إصابة الوزير بالفيروس، وأكدت أن الأعراض التي برزت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق، وأنه يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد.

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