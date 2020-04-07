عمان: نتابع مع تركيا باستمرار أحوال الجالية الأردنية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، أن التنسيق مستمر مع السلطات التركية ضمن جهود متابعة أبناء الجالية والطلاب المقيمين والمتواجدين بتركيا.

جاء ذلك في تصريح خاص للأناضول، أدلى به متحدث الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز.

وأضاف الفايز: "سفارتنا في أنقرة قامت بتفعيل أرقام إضافية والعمل على مدار الساعة، لمتابعة أبنائنا المقيمين والمتواجدين في تركيا".

وتابع: "هناك تنسيق مستمر من خلال سفيرنا في أنقرة وأعضاء بعثتنا الدبلوماسية، مع الأشقاء الأتراك، الذين أبدوا استعدادهم لتذليل كل الصعاب في تقديم المساعدة".

وشدد: "نؤكد على العلاقة المتينة مع أخوتنا الأتراك، وندعو الله ألا تطول أزمة كورونا، وينعم الله عليهم بالصحة والسلامة".

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من جهته، قال معتصم مجاهد، رئيس جمعية الجالية الأردنية في تركيا: "السفارة تتابع بشكل مستمر معنا، عبر السفير إسماعيل الرفاعي وكامل أعضاء البعثة الدبلوماسية".

وأضاف للأناضول: "شكلنا لجنة أطلقنا عليها الفزعة الأردنية، نتواصل من خلالها مع العائلات التي تحتاج للدعم، وتمكنا من الوصول لنحو 80 بالمئة منهم".

ولفت إلى وجود "التزام كبير من الأردنيين بإجراءات السلطات التركية لمواجهة كورونا، مع وجود قلة قليلة غير ملتزمة".

أما شادية العجلوني، عضو مجلس إدارة بيت الإعلاميين العرب والأتراك، فقالت: "أنا أقيم خارج بلدي الأردن منذ 14 عاماً، ولكنهم لم ينسوني، واتصل بي السفير الأردني شخصياً، ليطمئن علي".

وتابعت للأناضول: "رغم أني أحمل الجنسية الأمريكية، إلا أنه لم يتواصل معي أحد من الجانب الأمريكي، ومن تواصل معي أصدقائي وزملائي الإعلاميين الأتراك، وفي مقدمتهم رئيس بيت الإعلامين طوران كشلاكجي، والسفارة الأردنية".

ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية، إلا أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 20 ألف أردني في تركيا بين طلبة ومقيمين.وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و380 ألفا، توفي منهم أكثر من 78 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 295 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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