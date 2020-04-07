"تيكا" التركية تكافح "كورونا" في السودان

الخرطوم / الخليج 365

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم، عملية إنتاج أقنعة طبية واقية للوجه في مركز التدريب التابع للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، لتوزيعها على الكوادر الطبية السودانية، في إطار دعم مكافحة فيروس كورونا.

وقال المهندس محمد حسن، المسؤول في المركز السوداني التركي للتعليم المهني والتقني، المجهز من قبل "تيكا" في الخرطوم، إنهم باشروا إنتاج أقنعة طبية واقية للوجه بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد (3D) جلبتها "تيكا" من تركيا، بهدف دعم مجابهة كورونا في السودان.

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وأعرب حسن، للأناضول، عن سعادته لأنه استطاع أن يقدم الفائدة لبلده بفضل التعليم الذي تلقاه في تركيا.

وأوضح أنهم سينتجون 150 قناعا طبيا واقيا للوجه كمرحلة أولى، 50 منها سترسل للعاملين في المستشفى التركي السوداني للأبحاث والتعليم بمدينة نيالا (غرب)، و100 منها ستقدم إلى وزارة الصحة السودانية لاستخدامها في وحدات العناية المركزة التي ترعى المصابين بكورونا.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بالسودان، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 14، بينهم حالتا وفاة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.