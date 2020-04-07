السعودية.. إصابات كورونا قد تصل 200 ألف

الرياض/ الخليج 365

توقع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالمملكة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلى 200 ألف كحدّ أقصى.

وقال الربيعة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن "ارتفاع أعداد الإصابات في المرحلة المقبلة بفيروس كورونا يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون الجميع والتزامهم بالإرشادات والتوجيهات‎".

وتابع الوزير: "طبقاً للدراسات التي أجرتها الوزارة، يُتوقع أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة، ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى".

ولفت إلى أنه "رغم الدعم غير المحدود من الدولة لمكافحة كورونا، إلا أن هناك مشكلتين تواجهنا، الأولى: عدم توفر معروض كاف في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير".

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أما الإشكال الثاني، فيتمثل وفق الوزير في "تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين - كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا، ترفع الإجمالي إلى 41.

وقالت وزارة الصحة، في بيانها اليومي: "تم تسجيل 272 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ترفع الإجمالي إلى 2795"، وفق "واس".

وأعلنت السعودية، الإثنين، فرض حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى، و4 محافظات لمواجهة تفشي الفيروس، وهي مدن الرياض (وسط)، وتبوك (شمال)، والدمام والظهران والهفوف (شرق)، ومحافظات جدة والطائف (غرب)، والقطيف والخبر (شرق).وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و380 ألفا، توفي منهم أكثر من 78 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 295 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.