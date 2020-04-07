"الإخوان المسلمين": "الخليج 365" صوت يصدح بالحقيقة

إسطنبول/ الخليج 365

وصفت جماعة الإخوان المسلمين وكالة "الخليج 365" التركية بأنها "صرح إعلامي مميز"، معربة عن أملها بأن تظل "صوتاً صادحاً بالحق وتبني الحقيقة".

جاء ذلك في برقية أرسلتها الجماعة إلى مدير عام وكالة الخليج 365، شنول قازانجي، والفريق التحريري والإداري والعاملين بالوكالة، للتهنئة بذكرى مرور 100 عام على تأسيسها.

وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان في مصر، طلعت فهمي في نص البرقية: "أتقدم إليكم بخالص التهنئة بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الوكالة".

وأضاف: "أدعو الله عز وجل أن يوفقكم ويُسدد خطاكم لمواصلة رسالتكم الإعلامية السامية، بإيصال صوت الحقيقة للعالم أجمع، والانحياز لقضايا الشعوب العادلة بمهنية وموضوعية".

Advertisements

وأعرب عن تمنيه للأناضول، الذي وصفها بأنها "صرح إعلامي مميز" مزيداً من الازدهار والنجاح في تحقيق رسالتها الإعلامية.

وختم البرقية قائلا: "دمتم صوتاً صادحاً بالحق وتبني الحقيقة".

وتأسست وكالة الخليج 365 عام 1920 بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، إبان حرب الاستقلال، لإسماع صوت سكان الخليج 365 للعالم.

والإثنين، حلت الذكرى المئوية الأولى لتأسيس "وكالة الخليج 365"، التي باتت من أهم وكالات الأنباء المرموقة حول العالم عبر خدماتها في تقديم الأخبار ونقل الأحداث إلى جميع دول العالم بـ13 لغة.

وتقدم الخليج 365 خدماتها لـ6 آلاف وسيلة إعلامية في 100 دولة، عبر موظفيها الذين يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف وينتمون لـ124 جنسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.