تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بقطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. كما أوضحت الوزارة، تعافي 19 شخصاً، وتسجيل حالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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