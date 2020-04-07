الصحة .. تسجيل 272 إصابة جديدة بكورونا و 3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 07 أبريل 2020، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة , و 272 إصابة جديدة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك في آخر 24 ساعة.

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2795 حالة حتى الآن. .

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