السبيعي .. “كورونا” أحدثت تفاعلاً بين أفراد المجتمع في المملكة.

أكد الأخصائي الاجتماعي مثيب السبيعي , بأن جائحة “كورونا” أحدثت تفاعلاً اجتماعياً واضحاً بين أفراد المجتمع في المملكة , نظراً لخطوة المرحلة الحالية.

وقال الأخصائي مثيب السبيعي , بأن بعض المواطنين وجدو صعوبة في البقاء بالمنزل , لعدة أسباب منها , كيفية التعامل مع الأبناء طوال الوقت واستثمار وقتهم بكل ما هو مفيد , ولعل أنسب الحلول للخروج من هذه المعضلة , العمل على إعادة هيكلة التنظيم الداخلي للأسرة في البيت.

وأضاف السبيعي , بأن هناك ظواهر آخرى استجدت مع أزمة كورونا , وهي السلام بالنظر أو بالإشارة باليد دون المصافحة،والتي هدفت لمنع انتشار فيروس كورونا , ولعل أبرز الأمثلة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الصحة د. توفيق الربيعة أثناء مبادلته مجموعة من الشخصيات التحية على طريقة التوعية «السلام نظر»؛ تنفيذا منه قبل غيره للتوعية والاحتراز من فيروس كورونا.

ونوه الأخصائي السبيعي , بأن المواطنين والمقيمين على أرض المملكة رحبو بالقرارات التي اتخذتها حكومة المملكة , حيث رصد إرتفاع بنسبة الوعي بأهمية السلامة والتقيد بإجراءاتها , والتقليل من الخروج من المنزل , واستغلال هذه الفترة لخلق روابط اجتماعية قوية بين الآباء وأبنائهم من خلال الجلوس معهم والتحاور فيما بينهم.