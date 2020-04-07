امين عسير يزور بلدية خميس مشيط ويتفقد أسواق النفع العام

زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم بلدية خميس مشيط و كان في استقباله رئيس البلدية المكلف سليمان الشهراني .

وشدد وليد الحميدي خلال اللقاء على دور البلدية في دفع عجلة التنمية وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين .

مؤكداً بأن الأمانة و جميع البلديات يعملون معاً من أجل تقديم ارقى الخدمات البلدية .

مشيراً إلى أن الأمانة تسعد بالقرارات والتوصيات والملاحظات والمرئيات التي تقدمها البلدية بما يتوافق مع متطلبات و احتياجات المستفيدين .

مطالبا البلدية بكافة اقسامها بوضع خطة عمل عاجلة و رفعها للأمانة خلال أسبوع من تاريخه .

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مشددا على ضرورة الاهتمام بأسواق النفع العام و سوق الخضار والمواشي والمسالخ و النظافة العامة بالمحافظة و المراكز التابعة لها .

و نوقش خلال الاجتماع عدد من الاحتياجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها تنمية المحافظة .

بعد ذلك تفقد الدكتور وليد الحميدي سوق الخضار في المحافظة ، بناء على زيارته السابقة التي جاءت بتوجيهات من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وأكد على أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على الاسوق مبيناً أن هذه الزيارات تأتي بناء على توجيهات أمير المنطقة، وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الشئون البلدية والقروية ماجد الحقيل حرصاً منهم على سلامة المواطنين والمقيمين ، منبها الى أنه سيكون هنالك زيارات أخرى لمتابعة الجهود البلدية المقدمة في المحافظة .

و في ختام زيارته زار الحميدي محافظ محافظة خميس مشيط خالد بن مشيط الذي عبر عن سعادته بهذه الزيارة وبجهود الأمانة الملموسة في المنطقة .