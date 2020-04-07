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البحرين تعلن تسجيل 55 إصابة بفيروس كورونا منها 41 لوافدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 41 حالة تم رصدها فى سكن عمال وافدين فى منطقة الحد بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

 

وقالت الوزارة، إنه بعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية تم نقل الحالات القائمة فورًا للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين.

 

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وأضافت «تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة».

 

وفى سياق منفصل، بحث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد - في اتصال هاتفي - علاقات التعاون القائمة بين البلدين، واستعرضا الجهود المبذولة على مختلف الصعد للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على البشرية.

 

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