تطبيق جديد لمستخدمي الساعات الذكية يساعد الخبراء في فهم انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، اليوم الثلاثاء، تطبيقا جديدا لمستخدمي الساعات الذكية الذي يأمل منه الخبراء بأن يحسن فهمهم لانتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد المعهد أن استخدام تطبيق "التبرع بالبيانات-كورونا" سيكون طوعيا.

وسيتمكن هذا التطبيق من الوصول إلى البيانات المخزنة في ساعات اللياقة البدنية والساعات الذكية التي تسجل بيانات مثل معدل نبض المستخدم أثناء الراحة والنوم ومستوى النشاط.

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وقال المعهد: "في حالة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة، فإن هذه العلامات الحيوية تتغير في معظم الحالات بشكل ملحوظ. وبالتالي يمكن التعرف على أعراض (كوفيد-19) النمطية مثل الحمى عبر التطبيق".

ولا يهدف التطبيق إلى تتبع الأشخاص الذين خالطوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، بل يساعد في فهم الجوانب الرئيسية للعدوى بشكل أفضل. ووفقا للمعهد، لن يمكن الوصول عبر هذا التطبيق إلى البيانات الشخصية مثل اسم المستخدم أو عنوانه.

ويأمل المعهد بأن يستخدم 10% من مالكي هذه الساعات، البالغ عددهم 10 ملايين فرد في ألمانيا، هذا التطبيق.

وتجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 حول العالم 75 ألفا، معظمهم في أوروبا، منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس بناء على مصادر رسمية الساعة 09,45 بتوقيت جرينتش الثلاثاء.

وتم تسجيل 75 ألفا و538 وفاة حول العالم، بينها 53 ألفا و928 في أوروبا التي باتت القارة الأكثر تأثرا بالفيروس.