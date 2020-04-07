وزير الصحة السعودي: تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة كورونا

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أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية والوضوح.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن الدولة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة الفيروس، مؤكداً أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة كورونا.

وأضاف الربيعة أن معدل الحركة المرورية لا يزال مرتفعاً وهذا لا يحقق الهدف المطلوب، مشيراً إلى أن البعض لم يلتزم بمنع التجمعات والمخالطة. كما نبه إلى أن ارتفاع الإصابات قد يصل إلى مستوى يفوق طاقة القطاع الصحي.

وأوضح أن محاصرة الإصابات قد تحتاج الى مدة بين 4 أشهر وسنة

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إلى ذلك، شدد على أن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا يعتمد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأوضح أن تهاون البعض في الالتزام بالإجراءات سيرفع عدد المصابين في المملكة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي أنه 203 حالات سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، أضيفت لها مجموعة جديدة اليوم ليصل العدد الإجمالي إلى 2795 حالة في المملكة.



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