مصدر في جوجل يوضح حقيقة رسائل مشاهدة "يوتيوب" بدون إنترنت

دبي - بواسطة محمد فارس © يوتيوب يوتيوب

كتب - علاء حجاج:

انتشرت في الأيام الأخيرة رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي وواتس آب، تضمنت لينكات تزعم فتح موقع يوتيوب دون الحاجة للاتصال بشكبة الإنترنت.

وتبين مصراوي من هذه اللينكات المرفقة، التي ظهر أنها "وهمية" وليس لها علاقة بمنصة يوتيوب.

وقال مسئول في شركة جوجل التي يتبعها يوتيوب، لمصراوي إن هذه الرسائل التي يتداولها بعض المستخدمين على الواتس آب ليس لها علاقة بشركة يوتيوب.

وأضاف أن الطريقة الوحيدة التي تتيح للمستخدمين مشاهدة اليوتيوب "أوف لاين" أو بدون إنترنت، هو تحميل الفيديوهات من المنصة أثناء الاتصال بالإنترنت، ومشاهدتها بعد ذلك أثناء عدم الاتصال بإلانترنت.