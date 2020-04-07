كتب - علاء حجاج:
انتشرت في الأيام الأخيرة رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي وواتس آب، تضمنت لينكات تزعم فتح موقع يوتيوب دون الحاجة للاتصال بشكبة الإنترنت.
وتبين مصراوي من هذه اللينكات المرفقة، التي ظهر أنها "وهمية" وليس لها علاقة بمنصة يوتيوب.
وقال مسئول في شركة جوجل التي يتبعها يوتيوب، لمصراوي إن هذه الرسائل التي يتداولها بعض المستخدمين على الواتس آب ليس لها علاقة بشركة يوتيوب.
وأضاف أن الطريقة الوحيدة التي تتيح للمستخدمين مشاهدة اليوتيوب "أوف لاين" أو بدون إنترنت، هو تحميل الفيديوهات من المنصة أثناء الاتصال بالإنترنت، ومشاهدتها بعد ذلك أثناء عدم الاتصال بإلانترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في جوجل يوضح حقيقة رسائل مشاهدة "يوتيوب" بدون إنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.