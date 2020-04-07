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كشفت جودوكس رسمياً عن Godox AD1200 Pro أقوى ضوء فلاش لها حتى الآن، يأتي هذا الاعلان بعد عرض لمحة عن النموذج الأولي في أواخر عام 2019، أصبحت الشركة مستعدة للكشف عن المنتج النهائي بقوة 1200 واط بسعر معقول مقارنة بالعلامات التجارية الاخرى. © القيادي الاعلان عن Godox AD1200 Pro اقوى ضوء فلاش للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي
© alqiyady الاعلان عن Godox AD1200 Pro اقوى ضوء فلاش للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي
كان Godox AD1200 Pro والذي يعرف باسم Flashpoint XPLOR 1200 Pro R2
والذي تم الاعلان عنه لأول مرة في شهر ديسمبر عندما كان لا يزال في مرحلة
النموذج الأولي، لم يتغير الكثير على المظهر العام للمنتج منذ ذلك الحين لكن جودوكس
تبدو واثقة من أن الضوء اصبح جاهز للعمل.
© alqiyady الاعلان عن Godox AD1200 Pro اقوى ضوء فلاش للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي
ضوء Godox AD1200 Pro عبارة عن وحدة فلاش صغيرة الحجم
تعمل عن طريق بطارية خارجية لتوفير ضوء قوي لمساعدة المصورين
في التصوير في وضح النهار والتغلب على اشعة الشمس بسعر في المتناول. اقرأ ايضاً | الاعلان عن ELC Monolight فلاش بميزات احترافية من Elinchrom
يتكون النظام من رأس فلاش بقوة 1200 واط وحزمة طاقة ليثيوم قابلة
لإعادة الشحن (قابلة للتبديل) بقوة 5.2 أمبير و 36 فولت يمكن شحنها بالكامل
في غضون ساعتين وتوفر ما بين 480 و 500 ومضة كاملة الطاقة لكل شحنة،
هناك بالطبع محول تيار متردد أيضا اذا كنت ترغب في العمل داخل الاستوديو.
© alqiyady الاعلان عن Godox AD1200 Pro اقوى ضوء فلاش للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي
فيما يتعلق بالمواصفات الأساسية ووقت إعادة تدوير الطاقة الكاملة لمدة ثانيتين،
ومدة الفلاش القصوى هي 1/10860، والقدرة على ضبط قوة الاضاءة بنسبة
من 0.1 درجة وصولاً إلى 1/256، مع دقة ± 75K عبر نطاق الفلاش بأكمله
ودعم TTL و High Speed Sync، يمكنك الحصول على تفاصيل المواصفات
الكاملة في هذا الرسم البياني.
© alqiyady الاعلان عن Godox AD1200 Pro اقوى ضوء فلاش للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي
يتوافق الفلاش تمامًا مع كل علامة تجارية من الكاميرات تقريبًا مثل كانون
ونيكون وباناسونيك وسوني وأوليمبوس وفوجي فيلم وبينتاكس، يتم تبريد
كل من رأس الفلاش وحزمة البطارية حتى تتمكن من مواصلة التصوير
دون القلق بشأن قوة 1200 واط من ارتفاع درجة الحرارة.
© alqiyady الاعلان عن Godox AD1200 Pro اقوى ضوء فلاش للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي * سعر فلاش Godox AD1200 Pro
لمعرفة المزيد حول فلاش Godox AD1200 Pro أو إذا كنت مستعدًا
للمضي قدمًا وطلب المنتج مسبقًا توجه إلى متجر Adorama الالكتروني،
لم يظهر الفلاش على موقع غودوكس الرسمي حتى كتابة هذا التقرير.
© alqiyady الاعلان عن Godox AD1200 Pro اقوى ضوء فلاش للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي
سعر فلاش Godox AD1200 Pro يبلغ 1,600$ دولار امريكي،
ولم يتم بعد الإعلان عن تاريخ الشحن حتى الآن.
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.