كشفت جودوكس رسمياً عن Godox AD1200 Pro أقوى ضوء فلاش لها حتى الآن، يأتي هذا الاعلان بعد عرض لمحة عن النموذج الأولي في أواخر عام 2019، أصبحت الشركة مستعدة للكشف عن المنتج النهائي بقوة 1200 واط بسعر معقول مقارنة بالعلامات التجارية الاخرى. © القيادي الاعلان عن Godox AD1200 Pro اقوى ضوء فلاش للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي

كان Godox AD1200 Pro والذي يعرف باسم Flashpoint XPLOR 1200 Pro R2

والذي تم الاعلان عنه لأول مرة في شهر ديسمبر عندما كان لا يزال في مرحلة

النموذج الأولي، لم يتغير الكثير على المظهر العام للمنتج منذ ذلك الحين لكن جودوكس

تبدو واثقة من أن الضوء اصبح جاهز للعمل.

ضوء Godox AD1200 Pro عبارة عن وحدة فلاش صغيرة الحجم

تعمل عن طريق بطارية خارجية لتوفير ضوء قوي لمساعدة المصورين

في التصوير في وضح النهار والتغلب على اشعة الشمس بسعر في المتناول. اقرأ ايضاً | الاعلان عن ELC Monolight فلاش بميزات احترافية من Elinchrom

يتكون النظام من رأس فلاش بقوة 1200 واط وحزمة طاقة ليثيوم قابلة

لإعادة الشحن (قابلة للتبديل) بقوة 5.2 أمبير و 36 فولت يمكن شحنها بالكامل

في غضون ساعتين وتوفر ما بين 480 و 500 ومضة كاملة الطاقة لكل شحنة،

هناك بالطبع محول تيار متردد أيضا اذا كنت ترغب في العمل داخل الاستوديو.

فيما يتعلق بالمواصفات الأساسية ووقت إعادة تدوير الطاقة الكاملة لمدة ثانيتين،

ومدة الفلاش القصوى هي 1/10860، والقدرة على ضبط قوة الاضاءة بنسبة

من 0.1 درجة وصولاً إلى 1/256، مع دقة ± 75K عبر نطاق الفلاش بأكمله

ودعم TTL و High Speed ​​Sync، يمكنك الحصول على تفاصيل المواصفات

الكاملة في هذا الرسم البياني.

يتوافق الفلاش تمامًا مع كل علامة تجارية من الكاميرات تقريبًا مثل كانون

ونيكون وباناسونيك وسوني وأوليمبوس وفوجي فيلم وبينتاكس، يتم تبريد

كل من رأس الفلاش وحزمة البطارية حتى تتمكن من مواصلة التصوير

دون القلق بشأن قوة 1200 واط من ارتفاع درجة الحرارة.

لمعرفة المزيد حول فلاش Godox AD1200 Pro أو إذا كنت مستعدًا

للمضي قدمًا وطلب المنتج مسبقًا توجه إلى متجر Adorama الالكتروني،

لم يظهر الفلاش على موقع غودوكس الرسمي حتى كتابة هذا التقرير.

سعر فلاش Godox AD1200 Pro يبلغ 1,600$ دولار امريكي،

ولم يتم بعد الإعلان عن تاريخ الشحن حتى الآن.

