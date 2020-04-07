النيابة الأردنية: سنلاحق مصابي كورونا غير الملتزمين بالحجر

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلنت النيابة العامة الأردنية، الثلاثاء، أنها ستلاحق قضائيا مصابي كورونا، غير الملتزمين بالحجر الصحي وتعليمات وزارة الصحة.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن رئيس النيابة العامة محمد سعيد الشريدة.

وقال الشريدة إن "النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس، ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص، ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء، كون ذلك يشكل جرما تعاقب عليه القوانين المعمول بها".

وبين أن "النيابة العامة ستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء؛ لإنزال العقاب الرادع بحقهم".

Advertisements

وكشف الشريدة عن تسجيل قضية جزائية لدى دائرة مدعي عام عمان بمواجهة شخص كان يعلم بإصابته بكورونا، وخالط آخرين وعرّضهم للإصابة بهذا الوباء خلافا لقانون "الدفاع" (الطوارئ).

وسجل الأردن 349 إصابة بالفيروس القاتل بينها 126 حالة شفاء و6 وفيات.

ولمواجهة انتشار كورونا، أقر الأردن تفعيل قانون "الدفاع"، كما فرض "حظر تجوال" مفتوحا وكاملا، أكمل أسبوعه الثاني.

فيما أغلقت السلطات العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال) بشكل كامل.

وحتى عصر الثلاثاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و364 ألفا، توفي منهم أكثر من 76 ألفا، فيما تعافى قرابة 294 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.