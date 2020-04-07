كورونا.. ارتفاع وفيات السعودية إلى 41

الرياض / الخليج 365

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 41.

وقالت وزارة الصحة، في بيانها اليومي حول مستجدات الفيروس، إنه "تم تسجيل 272 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 2795"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

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ولفتت الوزارة إلى شفاء 64 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين 615. وأعداد الوفيات والمتعافين محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.

وأعلنت السعودية، الإثنين، فرض حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى، و4 محافظات لمواجهة تفشي كورونا، وهي مدن الرياض (وسط)، وتبوك (شمال)، والدمام والظهران والهفوف (شرق)، ومحافظات جدة والطائف (غرب)، والقطيف والخبر (شرق).

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 293 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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