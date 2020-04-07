شكري وعريقات يتفقان على ضرورة استئناف المفاوضات ومواجهة "كورونا"

القدس/الخليج 365-

اتفق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أهمية استئناف مفاوضات السلام، والتعاون لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري من صائب عريقات، الثلاثاء، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وتناول الاتصال "التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية العمل والتعاون بين السلطات المصرية والفلسطينية لمواجهة هذه الجائحة في المرحلة القادمة".

كما اتفق الجانبان على "أهمية التحضير لاستئناف العملية التفاوضية (بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي) في أقرب فرصة ممكنة في أعقاب انتهاء أزمة كورونا".

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وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر 1322 بينها 85 وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات في فلسطين إلى 260.

وكان الفلسطينيون رفضوا خطة صفقة القرن المزعومة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ تعتبر الخطة الأمريكية، القدس، بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.