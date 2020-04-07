الأمم المتحدة: قدمنا 18 مليون استشارة طبية باليمن خلال 2019

اليمن/ الخليج 365



أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها قدمت 18 مليون استشارة طبية للمستضعفين باليمن خلال 2019.



جاء ذلك في تغريدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يوافق 7 أبريل/ نسيان من كل عام.



وأوضح المكتب: "في عام 2019، قدم الشركاء في القطاع الصحي أكثر من 18 مليون استشارة طبية لأكثر الناس ضعفا في اليمن".



وأضاف: "هناك حاجة إلى التمويل للحفاظ على البرامج الصحية المنقذة للحياة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم".



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ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.



وتشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.



ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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