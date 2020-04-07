ليبيا.. وفاة قائد تابع لحفتر متأثرا بإصابة إثر غارة حكومية

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء، مقتل أحد قادتها، متأثرا بجراح أصيب بها جراء غارة جوية نفذتها القوات الحكومية في مدينة سرت الليبية قبل أسبوع.

ونعت "الكتيبة 604" التابعة للمليشيا، التي تتخذ من مدينة سرت مقرا لها، القيادي مفتاح البقار، عبر صفحتها على "فيسبوك".

من جهته، قال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في تصريح مقتضب للأناضول، إن البقار، أحد قياديي "كتيبة 604" التابعة لمليشيا حفتر، ويعتبر آمر محور "الوشكة"، غرب سرت (في منتصف الساحل الليبي بين طرابلس وبنغازي).

وكانت القوات الحكومية، قد أعلنت في 29 مارس/ آذار الماضي، استهداف منطقة الوشكة بضربات جوية، أسفرت عن مقتل آمر عمليات سرت سالم درياق، ومعاونه القذافي الصداعي، و8 من عناصرهم.

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ويعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيات حفتر، الحكومة على الشرعية والسلطة.

ورغم إعلانها، في 21 مارس الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق" عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 من الشهر نفسه.

والسبت، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مناشدتها جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية، وتفعيل الهدنة الإنسانية فورا، لإتاحة المجال للسلطات من أجل التصدي لخطر كورونا، الذي سجل 18 إصابة في البلاد حتى الإثنين.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و358 ألفا، توفي منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 293 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.