الجيش اليمني يعلن مقتل 7 حوثيين في مواجهات غربي تعز

شكري حسين / الخليج 365
أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، مقتل 7 مسلحين حوثيين وإصابة 15 آخرين، في مواجهات غربي محافظة تعز، جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن المواجهات التي استمرت لساعات، تركزت في محيط "جبل هان وجبهة الصياحي وتباب موكنة والخلوة وماتع"، أثناء تصدي القوات الحكومية لهجوم مليشيات الحوثي على مواقعها.
وأشار إلى أن "مليشيات الحوثي كثفت قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في منطقة بير باشا، والمطار القديم، والضباب (غربي المدينة)"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يصدر عن جماعة "الحوثي" تعقيب فوري حول ما ورد بتصريحات المصدر العسكري.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
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