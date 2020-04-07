مستوطنون يختطفون فلسطينيَين قرب رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



اختطف مستوطنون، الثلاثاء، مواطنَين فلسطينيَين، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لوكالة الخليج 365، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "حلميش" غربي رام الله، اختطفوا مواطنَين من بلدة كوبر، أثناء عملهم في أراضي زراعية بمحيط البلدة.

وأوضح "عساف"، أن السلطات الفلسطينية لا تمتلك معلومات عن مصير المواطنَين حتى الساعة.

ويتعرض سكان الضفة الغربية، لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بحسب المسؤولين الفلسطينيين.

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