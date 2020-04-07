دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Honor تحقق مليون يوان صيني في الثواني الأولى لبيع هاتف Honor 30S ظهر على التقنية بلا حدود.

كانت شركة Honor قد أعلنت عن هاتف Honor 30S خلال الأسبوع الماضي، واليوم أعلنت الشركة عن تحقق مليون يوان صيني خلال الثواني الأولى للمرحلة الأولى من بيع الهاتف.

إستطاع الإصدار الأول من سلسلة هواتف Honor 30 الذي انطلق مؤخراً في السوق الصيني أن يجذب المستخدمين بشكل واضح في المرحلة الأولى لمبيعات الهاتف في السوق الصيني.

ولقد قدمت شركة Honor هاتف Honor 30S باثنان من النماذج في السوق الصيني، حيث جاء النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما انطلق النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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أيضاً تميز هاتف Honor 30S بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، أيضاً يعد إصدار الشركة الأول برقاقة معالج Kirin 820 5G الجديدة من هواوي، والتي تدعم هذا الإصدار المتوسط في الإتصال بشبكات 5G.

المصدر

هذا الموضوع Honor تحقق مليون يوان صيني في الثواني الأولى لبيع هاتف Honor 30S ظهر على التقنية بلا حدود.