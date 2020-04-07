دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تستعد للإعلان الرسمي عن خط إنتاجها الجديد للهواتف الذكية في 15 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد على خطط شركة LG للإعلان عن خط إنتاجها الجديد البديل لسلسلة هواتف G في مؤتمر يعقد في 15 من شهر مايو المقبل.

أشارت التسريبات مؤخراً إلى أن شركة LG تستعد لإنهاء خط إنتاج G من الهواتف الذكية، كما تستعد الشركة لإطلاق خط إنتاج جديد من الهواتف الذكية المميزة خلال الفترة القادمة، وفي تقرير جديد جاء من كوريا مؤخراً، كشف عن موعد الإعلان عن الإصدار الأول من خط إنتاج LG الجديد.

وقد أشار التقرير إلى أن خط إنتاج LG الجديد سيأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، كما يضم رقاقة معالج كوالكوم من سلسلة معالجات Snapdragon 7.

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أيضاً على عكس الهواتف الذكية المميزة التي جاءت هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 865، تشير التوقعات إلى أن LG ستدعم إصدارها القادم برقاقات Snapdragon 7 لتقدم الهاتف بسعر منافس في الأسواق، حيث تتجه LG لإتباع إستراتيجية جديدة للمنافسة بالإصدارات القادمة في الأسواق، كما تركز الشركة على الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية.

يذكر أن التسريبات لم تأتي بتفاصيل حول العلامة التجارية لسلسلة الهواتف القادمة من LG حتى الآن، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن LG تعود بعلامة Chocolate التجارية من جديد، بينما تشير التوقعات أيضاً إلى أن LG تقدم الإصدار الجديد بسعر 720 دولار تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع LG تستعد للإعلان الرسمي عن خط إنتاجها الجديد للهواتف الذكية في 15 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.