شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 357 فلسطينيا خلال مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 357 فلسطينيا خلال شهر مارس الماضي، من بينهم 48 طفلا، وأربعة نساء، وذلك على الرغم من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن سلطات الاحتلال اعتقلت (192) فلسطينيا من القدس، و(33) من رام الله والبيرة، و(45) من الخليل، و(19) من جنين، و 3 من بيت لحم، فيما اعتقلت (23) فلسطينيا من نابلس، ومن طولكرم (11) ، و(18) من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت خمسة مواطنين، إضافة إلى(8) مواطنين من غزة.

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وأشارت المؤسسات إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية الشهر الماضي قرابة (5000) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفلا، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (92) أمراً إدارياً بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.

وجددت مؤسسات الأسرى مطالباتها بالتدخل العاجل للإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال لاسيما المرضى وكبار السن والأطفال والمعتقلين الإداريين، وضرورة وجود لجنة دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى وطمأنة عائلاتهم، ودعوة أخرى للصليب الأحمر بالقيام بدور أكثر فعالية في التواصل مع الأسرى، وعائلاتهم، والضغط على إدارة سجون الاحتلال بتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الأسرى، وتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل وقف زيارات العائلات والمحامين.