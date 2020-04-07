شكرا لقرائتكم خبر عن فرض الحجر الصحى على 13 منطقة فى أربيل بالعراق جراء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة أربيل، فى كردستان العراق، فرض الحجر الصحى على 13 منطقة بنطاق المحافظة، جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، وقال المدير العام لصحة أربيل ، الدكتور دلوفان حسن - فى تصريحات أوردتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة ب"كورونا " في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها ، فيما لاتزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة أربيل.

وأضاف أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3095 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.

وفي سياق متصل، أعلنت صحة النجف تماثل 8 مصابين بفيروس "كورونا" للشفاء، ومغادرتهم المستشفى ، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام. من جانب أخر تصدت القوات الأمنية العراقية في محافظة "نينوي " اليوم الثلاثاء، لهجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي ، استهدف ناحية "النمرود " جنوب شرق الموصل.

وصرح مصدر أمني في شرطة "نينوي " للوكالة الوطنية العراقية للأنباء ، بأن القوات الأمنية صدت هجوما لتنظيم "داعش " الإرهابي ، استهدف إحدى نقاط التفتيش ، وتمكنت من اعتقال عنصرين من "داعش" فيما فر ثالث إلى جهة مجهولة. Advertisements وأضاف المصدر أن القوات الأمنية طوقت المنطقة بالكامل للبحث عن الشخص الهارب الذي ينتمي إلى " داعش" . وفى سياق متصل أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء إصابة 3 عناصر من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة جنوب كركوك.