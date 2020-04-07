شكرا لقرائتكم خبر عن صائب عريقات: الشرطة الفلسطينية تحارب كورونا بدعم ألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على دعم ألمانيا للشرطة الفلسطينية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمى، ووجه عريقات رسالة شكر للدولة الألمانية على ما قدمته من دعم للشرطة الفلسطينية، خلال جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أرفق عريقات فى تدوينته، صورا نشرتها وزارة الخارجية الألمانية على "تويتر"، قبل ساعات، تظهر أفراد شرطة فلسطينيين وهم يستخدمون جزءا من مهمات الحماية، التى قدمتها لهم ألمانيا.

وقالت الخارجية الألمانية، إنها تقدم الدعم للشرطة الفلسطينية فى الوقت الذى يواجه فيه العالم فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضافت، "أرسلت ألمانيا ملابس وقاية ووسائل معرفية لدعم جهود حماية الناس وتوعيتهم بخطر كورونا".

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين بكورونا إلى 260 إصابة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة، بينما أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس مرسوما، يوم الخميس الماضي، بتمديد حالة الطوارئ فى الأراضى الفلسطينية شهرا آخر لاحتواء تفشى فيروس كورونا.

وسجلت ألمانيا أكثر من 103 آلاف مصاب، وأكثر من 1800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمى (جائحة) مليون وأكثر من 351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس فى الصين، فى نهاية ديسمبر الماضى، التى أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.