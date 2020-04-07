شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا توجه الشكر للفرق الطبية لدورها بأزمة كورونا: نقف إجلالاً وتقديراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى التحية للأطباء والفرق الطبية جميعا من ممرضين وممرضات وعاملين بالمجال الصحي لدورهم الكبير فى الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.





ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي بموقع "أنستجرام"، فيديو خلال توجيه كلمة شكرا من قبل عدد من مواطني الأدرن للعاملين بالفرق الطبية، معلقة عليه :"يصادف اليوم يوم الصحة العالمي، ولكل فرد في فرق الوطن الطبية نقف إجلالاً وتقديراً. ونحييكم تحية إكبار وامتنان، وندعو الله أن يجزيكم خيراً ولا يضيع تعبكم، وأن يحيطكم بالصحة ويرعاكم ويمدكم بالقوة والعزيمة والصبر..حمى الله الأردن، وحفظكم جميعاً".

وحرص الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، وزوجته الملكة رانيا وولي العد الامير الحسين بن عبد الله الثاني، على ارسال هدايا ملكية لعروسان تصادف موعد زفافهما يوم الجمعة أمس، في أحدى فنادق منطقة العزل الصحي بالبحر الميت.

وبسبب تصادف موعد الزفاف مع الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قرر ملك الأردن ارسال بعض الهدايا للعروسان لمشاركتهما أفراحهم التي تم الغاءها بسبب الفيروس المنتشر ، كما حرص عدد كبير من مستخدمى منصات السوشيال ميديا في الأردن، على توجيه الشكر للملك عبد الله على هذا العمل الانساني كما وصفه الكثيرون.

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من ناحية أخرى أعلن وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر ، تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات في المملكة إلى 349 حالة.

كما أعلن الدكتور جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء أمس الاثنين عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في الأردن إلى 6 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، إضافة إلى شفاء 16 مصاباً من مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي في المملكة إلى 126، مع بقاء 217 حالة في المستشفيات.