شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة شحن عراقية تصل إلى الصين لتحميل مستلزمات مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية وصول طائرة الشحن العسكرية إلى الصين لتحميل معدات ومستلزمات طبية لمكافحة وباء كورونا، وذكرت وزارة الدفاع - فى بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء، أن "طائرة (c130) التابعة إلى قيادة القوة الجوية العراقية وصلت جمهورية الصين الشعبية لتحميل معدات ومستلزمات طبية ووقائية لمكافحة فيروس كورونا".
وأضاف البيان أن"هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التى تقدمها وزارة الدفاع فى ظل الظرف الاستثنائي الحالي، الذي يشهد انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات كافة من أجل دعم القطاع الصحى".
وكانت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية العراقية، أعلنت، اليوم الثلاثاء شفاء 16 حالة مصابة بفيروس كورونا فى المحافظة، وقال الدكتور صباح نصر الدين مدير عام صحة السليمانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن 16 مصابا بفيروس كورونا تعافوا من الإصابة بالفيروس المستجد، ليرتفع حصيلة المتعافين في المحافظة إلى 78 حالة".
من جانبها أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقى، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بمرض كورونا في محافظة أربيل، مشيرة إلى فرض الحجر الصحي على حي كاريزان بالمحافظة.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن مدينة أربيل سجلت اليوم، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مبينة أن الإصابات كانت لفتاة بقرية کانی، بالإضافة إلى امرأتين ورجل وطفل في حي 94 بمنطقة باداوە.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق، أعلنت أنها تخطط لتحويل مبنى معرض أربيل الدولى، إلى مستشفى خاص، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا.
وقال مدير عام صحة أربيل، دلوفان محمد - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية أمس الإثنين- إنه في إطار الاستعدادات للتعامل مع زيادة أعداد المصابين بفيروس "كورونا " مستقبلاً، يتم التخطيط لاستقبال الحالات المستقرة للمصابين بالفيروس في مبنى "معرض أربيل " بعد تحويله إلى مستشفى، مشيرا إلى أن العمل جاري لتأهيل المعرض لاستيعاب مائتين وخمسين مريضاً خلال الأيام القليلة المقبلة.
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