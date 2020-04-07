شكرا لقرائتكم خبر عن الراى الكويتية: تسجيل أول إصابة كورونا بـ"نفط الكويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت دولة الكويت اليوم أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف شركة نفط الكويت، وهى لسكرتيرة من الجنسية الهندية تابعة لعمال مقاول، وفق ما أوردت الراى الكويتية، حيث كشفت مصادر مطلعة للصحيفة، عن وضع 12 حالة مخالطة للسكرتيرة تحت الحجر الصحي، وعزل المبنى «B1» في مدينة الأحمدي وتعقيمه، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين في الشركة.

كان الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتيتة ، قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 743 حالة حتى الآن.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات التى تتلقى العلاج بلغت 637، منها 23 حالة فى العناية المركزة، بينما وصل عدد حالات الشفاء إلى 105، وتوفيت حالة واحدة فقط منذ انتشار الوباء فى البلاد.

وفى وقت مبكر من صباح اليوم وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 105 حالات، وقال الشيخ باسل الصباح – فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 103 حالات.