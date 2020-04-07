شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. قوات أردوغان تواصل جرائمها ضد المدنيين فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت قوات الاحتلال التركي والميليشيات الإرهابية المدعومة من أنقرة اعتداءاتهم بالقذائف المتنوعة على القرى الآمنة بريف الحسكة، رغم التحذيرات الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المحتلة مع تفشي وباء كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا في الحسكة، أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدوا فجر اليوم الثلاثاء، بالقذائف المتنوعة على عدد من القرى التابعة لبلدتي تل تمر وأبو راسين، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

Advertisements

وأشارت مصادر أهلية من المنطقة، إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزين في نقاط المراقبة التركية بقرية عنيق الهوى وتل مندل استهدفوا بقذائف الهاون والمدفعية محيط بلدتي تل تمر وأبو راسين فجراً، قبل أن تشارك قوات الاحتلال التركي في وقت لاحق بالاعتداء على المناطق المذكورة بإطلاق مجموعة من القذائف من داخل الأراضي التركية.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات من منازلهم.