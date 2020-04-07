شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف وطأة الحجر الصحى .. مهرجون يرسمون البهجة لأطفال فلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى قرار السلطة الفلسطينية، الخاص بفرض الحجر الصحى المنزلى فى العديد من المناطق، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بظلاله على الأطفال الذين لم يعتادوا المكوث بمنازلهم لفترات طويلة.

وفى وسط الحجر الصحي المنزلي، وبين أطفال منطقة الخليل بالضفة الغربية، ظهر العديد من المهرجون، يتجولون داخل شوارع المدينة لرسم البهجة والابتسامة على وجوه الأطفال.



مهرجون فى فلسطين

وخرج المهجرون بملابسهم المزركشة على أسطح بعض المنازل لمداعبة وملاعبة الأطفال الذين شعروا بالفرحة إبان كسر حالة الملل جراء المكوث فى المنزل لفترة طويلة.

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مهرجون فى فلسطين

ووقف عدد من المهرجون أمام النوافذ التي يطل منها الأطفال، ويمارسون عددا من الالعاب البهلوانية التي تخفف من الضغط النفسي الواقع على الأطفال جراء فترة مكوثهم الطويلة داخل المنزل



مهرجون فى فلسطين

وظهر أيضا عدد من المهرجون وهم يستقبلون أطفالًا فلسطينيين خلال أمر الحجر الصحي المنزلي، فيما نظر عدد من الأطفال الفلسطينيون من نافذة منزلهم يشاهدون المهرجين وهم يؤدون الألعاب الترفيهية.



مهرجون فى فلسطين



مهرجون فى فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الإثنين، عن تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الجملي للمصابين 252 ، من بينهم 40 طفلا .