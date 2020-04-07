ما لا تعرفه عن هاني حلواني صاحب ”مقطع شاي المرحاض“(فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أثار نجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، هاني حلواني، جدلا واسعا بين ناشطين، وتعرض لانتقادات حادة، عقب ظهوره في مقطع فيديو وهو يدعي تحضير شاي من ماء كرسي المرحاض، في مقلب بزوجته.



وإثر الانتقادات التي طالته، أعلن السعودي ”حلواني“ اعتذاره، مؤكدا حذفه المقطع المثير للجدل بعد أقل من ساعة على نشره، لكونه اكتشف خطأه، إلا أن شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض عليه لاحقا.

وعرف هاني حلواني الشهرة عبر تطبيقات مواقع التواصل على غرار العديد من مشاهير منطقة الخليج، حيث يتابعه عبر موقع ”إنستغرام“ وحده أكثر من نصف مليون متابع، وعبر يوتيوب ما يتجاوز 19 ألف متابع.

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ويعرّف النجم السعودي المقيم في مكة المكرمة، والبالغ 26 عاما، نفسه عبر مواقع التواصل بأنه ”يتقبل النقد البناء“ وأن ”المحتوى الذي يقدمه هو المحتوى الكوميدي“.

ورغم ذلك، فإن بداية انطلاق شهرة هاني حلواني فيما -يبدو- بدأت من لعبه ضمن نادي الوحدة السعودي، وسبق أن قال ”حلواني“ في مقطع عبر حسابه في ”يوتيوب“ إنه كان لاعبا في نادي الوحدة بإجبار من أبيه الذي كان يحب النادي، فيما كان هو يفضل نوادي أخرى، وذلك قبل أن يتخلى عن ممارسة كرة القدم، لافتا إلى أنه لعب في موقع ”كابتن“ في كل من فريق الشباب والناشئين والبراعم.

وتزوج نجم مواقع التواصل في عام 2016 وتدعى زوجته العنود وله منها صبي واحد يبلغ نحو عامين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها هاني حلواني الجدل، فسبق أن أثار الجدل قبل نحو 5 أشهر بعد ظهوره برفقة زوجته في مقطع فيديو وهي تقبل أصابعه وإبطه.