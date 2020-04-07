دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيفو تكشف عن V19 أول هاتف بثقب مزدوج للكاميرا الأمامية في الشاشة

هاتف فيفو Vivo V19 يأتي مع كاميرا رباعية بالخلف وكاميرا أمامية مزدوجة على شكل ثقب في جانب الشاشة العلوي.

أعلنت شركة الهواتف الذكية الصينية، فيفو، عن هاتف Vivo V19 والذي يُعد أحدث هواتفها وأول هاتف من الشركة مع ثقب مزدوج للكاميرا الأمامية في الجانب العلوي من الشاشة. ويأتي هذا الإطلاق بعد نحو أسبوعين من الموعد السابق للكشف عن الهاتف والذي تأجل وقتها بسبب انتشار فيروس كورونا في الهند – البلد التي كانت ستشهد إطلاق الهاتف.

يأتي هاتف فيفو الجديد مع شاشة بقياس 6.44 بوصة بدقة FHD+ من نوع Super AMOLED لتقدم جودة عالية عند الاستخدام، وهي محملة بثقب مزدوج للكاميرا الأمامية التي تأتي بعدستين إحداها بدقة 32 ميجا بكسل والأخرى بدقة 8 ميجا بكسل واسعة جدًا. فيما يأتي مع كاميرا رباعية بالخلف مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بكسل، وعدسة للتصوير المركز بدقة 2 ميجا بكسل، وأخرى بدقة 2 ميجا بكسل ماكرو.

فيما يخص العتاد الداخلي، فالهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 712، ويحمل ذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

ويحمل V19 بطارية بقدرة 4,500 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط بتقنية FlashCharge 2.0 المطورة من الشركة.

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يمتلك هاتف فيفو كذلك، منفذ USB-C، ومستشعر بصمة مدمج بالشاشة، ومنفذ سماعة تقليدي 3.5مم، ويعمل بواجهة مستخدم Funtouch OS 10.

المصدر:

Vivo Website

التدوينة فيفو تكشف عن V19 أول هاتف بثقب مزدوج للكاميرا الأمامية في الشاشة ظهرت أولاً على عالم التقنية.