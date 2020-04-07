العراق.. فرض الحجر الصحي على 10 أحياء في أربيل

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
أعلن مصدر طبي بدائرة الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، فرض الحجر الصحي الكامل على 10 أحياء في مدينة أربيل، لاحتواء فيروس كورونا.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر إن السلطات قررت فرض الحجر الصحي على 10 أحياء في أربيل، وهي: كاريزان، كاني كني، آلتون سيتي، شيخ أحمد، زانكو، جنار، ماموستايان، 124 كولان، زيان، زيلان سيتي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن هذا القرار يأتي جراء مخالطة المئات لشخص مصاب بفيروس كورونا، خلال إقامة مجلسي عزاء في حي كاريزان.
وأشار إلى أن 70 إصابة مؤكدة اكتشفت لغاية الآن جراء المخالطة في الحي المذكور.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في الإقليم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل، وهي لأشخاص خالطوا المصاب في حي كاريزان خلال مجلس عزاء.
ويبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في إقليم كردستان 288، بينها 3 حالات وفاة، و105 حالات تعافٍ، بينما يبلغ مجموع الإصابات على مستوى العراق 1059، بينها 64 حالة وفاة، و344 حالة تعافٍ.
ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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