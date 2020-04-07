اليمن.. قوات مدعومة إماراتيا تحتجز تعزيزات سعودية للقوات الحكومية

عزيز الأحمدي/ الخليج 365



احتجزت قوات يمنية مدعومة إماراتيا، الثلاثاء، تعزيزات عسكرية سعودية كانت في طريقها إلى القوات الحكومية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري حكومي للأناضول، أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، اعترضت تعزيزات عسكرية سعودية في منطقة "العسكرية" بمديرية "يافع" التابعة لمحافظة لحج (جنوب) واحتجزتها.



وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن التعزيزات كانت في طريقها لدعم القوات الحكومية التي تخوض معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين بمحافظة البيضاء.

وأوضح أن التعزيزات تضم "12 عربة (جيب مصفح)، وعربتي (شاص عادي)، وعربتي دينا (جوانب)، إضافة إلى قاطرة".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن تصريحات المصدر.

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وتشهد البيضاء معارك عنيفة، ازدادت ضرواتها إثر هجوم واسع شنته مؤخرا القوات الحكومية على مواقع الحوثيين في عدد من مديريات المحافظة.



وتصاعد القتال، خلال الأيام الماضية، في مناطق مختلفة من اليمن، رغم ترحيب أطراف النزاع بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار لتركيز الجهود على مواجهة جائحة "كورونا".



ولم يسجل اليمن أية إصابة بالفيروس، سواءً في المناطق الخاصعة للحكومة أو الحوثيين.



لكن الأمم المتحدة تتخوف من احتمال وصول الفيروس إلى اليمن الذي يعاني من قطاع صحي منهار بشكل شبه تام؛ جراء حرب متواصلة منذ ستة أعوم.

وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وجعلت 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.