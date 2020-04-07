"قاعدة أبو غريب" سادس موقع عسكري ينسحب منه التحالف بالعراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365
كشف مصدر عسكري عراقي، الثلاثاء، أن بعثة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، انسحبت من "قاعدة أبو غريب" غربي بغداد، وسلمت ممتلكاتها لقوات الجيش العراقي.
وتعد القاعدة سادس موقع عسكري تنسحب منه قوات التحالف، وتسلمه للجيش العراقي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال المصدر، وهو ضابط كبير بوزارة الدفاع، للأناضول، إن "قوات التحالف انسحبت صباح الثلاثاء، من قاعدتها في قضاء أبو غريب".
وأضاف المصدر، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "قوات التحالف سلمت محتويات القاعدة لقوات الجيش العراقي".
ومنذ أشهر، تتكرر هجمات صاروخية يشنها في الأغلب مسلحون عراقيون موالون لإيران، على قواعد عسكرية تضم قوات التحالف الدولي، وخاصة الأمريكية.
وازدادت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية ببغداد، 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتنفذ قوات التحالف منذ أسابيع، عمليات إخلاء لعدد من قواعدها في العراق، ويقول مسؤولون أمريكيون إنها تأتي على خلفية انتشار وباء كورونا في العراق والعالم، وإعادة نشر القوات في أقل عدد من القواعد، لتأمين حمايتها من هجمات "محتملة" من قوات حليفة لإيران.
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